WADA направило письмо о взыскании средств с Валиевой

30 октября Федеральный суд Швейцарии обязал фигуристку выплатить судебные издержки на сумму 7 тыс. швейцарских франков, а также компенсации Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству - по 8 тыс. франков

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило письмо представителям российской фигуристки Камилы Валиевой о взыскании с нее денежных средств в качестве компенсации за судебное решение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Мы приняли во внимание решение Федерального суда Швейцарии. Наш адвокат отправил письмо представителям спортсменки с просьбой взыскать с нее средства в соответствии с решением суда", - сообщили в WADA.

30 октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой. Суд обязал фигуристку выплатить судебные издержки на сумму 7 тыс. швейцарских франков (около 700 тыс. рублей), а также компенсации Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству - по 8 тыс. франков (около 800 тыс. рублей).