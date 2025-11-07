"Барыс" прервал серию из пяти поражений в КХЛ

Команда из Астаны обыграла екатеринбургский "Автомобилист"

Игроки "Барыса" © Сергей Савостьянов/ ТАСС

АСТАНА, 7 ноября. /ТАСС/. Астанинский "Барыс" одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 3:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Астане.

Заброшенными шайбами в составе "Барыса" отметились Динмухамед Кайыржан (24-я минута), Мэйсон Морелли (29) и Тайс Томпсон (64). У проигравших отличились Кёртис Волк (32) и Александр Шаров (41).

"Барыс" прервал серию из пяти поражений в КХЛ. В предыдущий раз команда выигрывала 24 октября в матче с хабаровским "Амуром". Клуб из Астаны располагается на 8-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очко в 25 матчах. "Автомобилист" набрал 31 очко в 25 играх и занимает 4-е место на Востоке.

В следующем матче "Барыс" 9 ноября дома сыграет с магнитогорским "Металлургом", "Автомобилист" в тот же день на выезде встретится с "Амуром".