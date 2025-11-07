Россиянки стали 4-ми на ЧМ по прыжкам на батуте на акробатической дорожке

Россиянки уступили бельгийкам в борьбе за бронзу по дополнительным показателям

© Jamie Squire/ Getty Images

МАДРИД, 7 ноября. /ТАСС/. Россиянки Арина Каляндра, Александра Лямина и Галина Бегим заняли четвертое место на чемпионате мира по прыжкам на батуте в командных соревнованиях на акробатической дорожке. Соревнования проходят в испанской Памплоне.

Каляндра набрала 25,600 балла, Лямина - 24,800 балла, Бегим - 18,100 балла. В сумме это принесло россиянкам 16 очков. Первое место заняли спортсменки из Франции (18 очков), вторыми стали британки (17 очков), третье место заняла команда Бельгии (16), опередившая россиянок по дополнительным показателям.

Российские спортсмены последний раз выступали на чемпионате мира в 2021 году в Баку и заняли там первое общекомандное место с пятью золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми наградами. Вторыми тогда были китайцы (2-2-0), третьими - представители Великобритании (2-1-2).

Турнир в Памплоне завершится 9 ноября.