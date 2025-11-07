Россияне стали третьими на ЧМ по прыжкам на батуте в двойном минитрампе

Первое место заняли представители США, второе - австралийцы

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Julio Cortez

МАДРИД, 7 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены заняли третье место на чемпионате мира по прыжкам на батуте в командных соревнованиях в дисциплине "двойной минитрамп". Соревнования проходят в испанской Памплоне.

Михаил Юрьев набрал 28,700 балла, Михаил Заломин - 29,600 балла, Кирилл Пантелеев - 24,800 балла. Запасным у россиян был Дмитрий Нартов. За свое выступление россияне набрали 16 очков. Первое место заняли спортсмены из США, набравшие 23 очка. Вторыми стали австралийцы (18 очков).

Российские спортсмены в предыдущий раз выступали на чемпионате мира в 2021 году в Баку и заняли там первое общекомандное место с 5 золотыми, 1 серебряной и 3 бронзовыми наградами. Вторыми тогда были китайцы (2-2-0), третьими - представители Великобритании (2-1-2).

Россияне выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе. Турнир в Памплоне завершится 9 ноября.