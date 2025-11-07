Пеллегрини предложил внедрить в футбол правило из баскетбола

Согласно этому правилу, команде запрещается возвращать мяч на свою половину площадки после того, как он пересек центральную линию

Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини © Fran Santiago/ Getty Images

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Главный тренер испанского "Бетиса" Мануэль Пеллегрини после победы своей команды над французским "Лионом" (2:0) в четвертом туре общего этапа Лиги Европы предложил внедрить в футбол так называемое правило зоны из баскетбола, чтобы сделать игру более динамичной. Комментарий специалиста приводит издание L'Equipe.

"Я думаю, что другие правила можно было бы изменить для улучшения футбола, например, запретить мячу возвращаться на свою половину поля после пересечения средней линии. Это сделало бы футбол более динамичным. Нам нужно сделать его более зрелищным, а для этого нужно приблизиться к воротам соперника", - сказал Пеллегрини.