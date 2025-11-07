Инфантино обвинили в нарушении устава ФИФА из-за слов о Трампе

По мнению бывшего председателя комитета по управлению ФИФА Мигела Мадуру, Инфантино не должен занимать определенную позицию в политических дебатах

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино © Evan Vucci - Pool / Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино нарушил устав организации о нейтралитете, выступив в поддержку президента США Дональда Трампа. Об этом порталу The Athletic заявил бывший председатель комитета по управлению ФИФА Мигел Мадуру.

Ранее Инфантино неоднократно заявлял о близких отношениях с Трампом и хвалебно высказывался о его политике. Инфантино говорил, что результаты выборов в США необходимо уважать, и выразил уверенность, что Трамп выполнит все свои предвыборные обещания.

"Я думаю, президент ФИФА может заявить, что результаты выборов следует уважать. Но Инфантино пошел еще дальше. В заключительной части своего заявления он не просто признает легитимность президента Трампа, но и одобряет его политическую программу и действия, а также призывает других поддержать их. Он занимает позицию во внутриполитических дебатах в США", - сказал Мадуру.

"Хотя он может признавать легитимность президента Трампа, он также должен понимать, что в демократическом обществе другие могут выступать против его политики. Чтобы оставаться политически нейтральным, необходимо не занимать определенную позицию в политических дебатах, не говоря уже о том, чтобы утверждать, что все должны поддерживать политику президента Трампа", - добавил он. Мадуру подчеркнул, что высказывания Инфантино нарушают статью 15 кодекса этики ФИФА.