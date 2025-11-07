Кудерметова и Мертенс вышли в финал Итогового турнира WTA в парах

В решающем матче теннисистки сыграют с Тимеей Бабош и Луизой Стефани

Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс © Katelyn Mulcahy/ Getty Images

ТАСС, 8 ноября. Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс обыграли чешку Катерину Синякову и американку Тейлор Таунсенд в полуфинале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Соревнования проходят в Эр-Рияде.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 10:6 в пользу Кудерметовой и Мертенс. В финале они сыграют с венгеркой Тимеей Бабош и бразильянкой Луизой Стефани, которые ранее победили Елену Остапенко из Латвии и представительницу Тайваня Се Шувэй (6:4, 7:6 (7:5)). Финальная встреча состоится 8 ноября.

Кудерметовой 28 лет, она занимает 10-е место в парном рейтинге WTA. Спортсменка выиграла девять турниров под эгидой организации в паре. На турнирах Большого шлема вместе с Мертенс она побеждала на Уимблдоне (2025). В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Мертенс 29 лет, она располагается на седьмой позиции в парном мировом рейтинге. Бельгийка имеет в активе 22 титула WTA в парном разряде. Теннисистка пять раз побеждала на турнирах Большого шлема в паре - на Открытом чемпионате США (2019), Уимблдоне (2021, 2025) и на Открытом чемпионате Австралии (2021, 2024).

Итоговый турнир WTA проводится на покрытии "хард". Призовой фонд - $15,5 млн. В соревнованиях принимают участие восемь одиночниц и восемь пар, набравших наибольшее количество очков за сезон. В прошлом году победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде стали канадка Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.