Панарин отличился в матче с "Детройтом", прервав серию из 6 игр без очков

Россиянин набрал три очка в этой встрече

Артемий Панарин © AP Photo/ Pamela Smith

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемин Панарин прервал серию из шести матчей без результативных действий благодаря трем очкам в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Детройта".

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Рейнджерс". Панарин забросил шайбу на 48-й минуте. Также в составе победителей голы забили Уилл Кайлли (7), Ноа Лаба (25) и Алекси Лафреньер (49). У проигравших отличился Джей Ти Комфер (12).

Помимо гола, Панарин записал на свой счет два результативных паса. Всего на его счету 10 очков (3 гола + 7 передач) в 15 матчах регулярного чемпионата. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров "Рейнджерс" в нынешнем сезоне, уступая только американскому защитнику Адаму Фоксу, в активе которого 11 очков (3+8) по итогам 15 игр.

Для Панарина прошедшая игра стала 63-й за "Рейнджерс", в которой он набрал три очка. Он вышел на чистое четвертое место по этому показателю, обойдя американского защитника Брайана Лича (62). В тройке лидеров находятся канадские нападающие Род Жильбер (89), Энди Батгейт (72) и Жан Ратель (67).

"Рейнджерс" стали первой командой НХЛ, которая одержала первые семь побед в сезоне исключительно в гостях. Клуб из Нью-Йорка победил в семи из девяти выездных встречах нынешнего регулярного чемпионата, проиграв при этом все шесть игр на своем льду.

"Детройт" занимает 2-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 18 очков в 15 матчах. "Рейнджерс" располагаются на 5-й позиции Столичного дивизиона с 16 очками после 15 игр. В следующем матче "Детройт" 9 ноября пример "Чикаго", "Рейнджерс" в этот же день проведут домашнюю встречу против "Нью-Йорк Айлендерс".