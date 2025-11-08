"Бруклин" проиграл "Детройту" в матче НБА. Демин набрал 8 очков

Также на счету россиянина 7 передач и 3 подбора

Редакция сайта ТАСС

Баскетболист "Бруклина" Егор Демин © Evan Bernstein/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. "Бруклин" со счетом 107:125 уступил "Детройту" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Детройта" Кейд Каннингем с 34 очками. У "Бруклина" больше всех очков набрал Майкл Портер - 28.

Российский защитник "Бруклина" Егор Демин завершил встречу с 8 очками, 7 результативными передачами и 3 подборами, проведя на площадке 23 минуты.

"Детройт" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, одержав 7 побед в 9 матчах. "Бруклин" занимает в конференции 14-ю позицию с 1 победой в 9 играх. В следующем матче "Детройт" в ночь на 10 ноября по московскому времени сыграет в гостях против "Филадельфии", "Бруклин" в этот же день встретится на выезде с "Нью-Йорком".