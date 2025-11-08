Наместников провел 800-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Россиянин не отметился результативными действиями в игре против "Сан-Хосе"

Владислав Наместников © AP Photo/ LM Otero

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. "Виннипег" со счетом 1:2 уступил "Сан-Хосе" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маклин Селебрини (14-я минута) и Уилл Смит (56). У проигравших отличился Джош Моррисси (13).

Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников не отметился результативными действиями. Прошедшая игра стала для него 800-й в регулярных чемпионатах. Он стал 24-м российским игроком, которому покорилась данная отметка. Рекордсменом является капитан "Вашингтона" Александр Овечкин (1 505). На 23-й позиции располагается Алексей Жамнов (807).

Селебрини, также сделавший результативный пас, стал единоличным лидером списка лучших бомбардиров регулярного чемпионата. На счету канадского нападающего 23 очка (9 голов + 14 передач). Он обошел канадского форварда "Чикаго" Коннора Бедарда (8+14) и российского нападающего "Миннесоты" Кирилла Капризова (9+12).

В другом матче игрового дня "Чикаго" на выезде победил "Калгари" (4:0). Бедард отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.