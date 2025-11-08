Пименов рассказал, какая команда удивила его в первой части сезона РПЛ

Он отметил выступление "Балтики" в чемпионате страны

Руслан Пименов © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Калининградская "Балтика" удивила бывшего футболиста сборной России Руслана Пименова в первой части сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) сильнее, чем другие команды чемпионата. Об этом Пименов рассказал ТАСС.

"Удивило, что "Локомотив" проиграл первый матч, сразу скатился на пятое место. Долго не было поражений, были на первом месте, потом сразу спустились ниже, - сказал Пименов. - "Балтика" тоже долго не проигрывала, тоже удивляет. А так, ЦСКА, "Зенит" хорошо играют. Но "Балтика" действительно бежит, не может остановиться, это радует. Пока "Балтика" больше всего удивила, все ждем, когда у них закончится бензин, но он не заканчивается".

"Балтика" в прошлом сезоне выступала в Первой лиге. В сезоне-2025/26 РПЛ команда с 27 очками занимает 4-е место.