Вице-чемпионка мира по велотреку из РФ осталась под строгим допинг-контролем

В регистрируемый пул тестирования UCI продолжают входить 12 россиян

Яна Бурлакова © Альберт Стародубцев/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Обладательницу серебряной медали чемпионата мира 2025 года по велотреку россиянку Яну Бурлакову включили в обновленный регистрируемый пул допинг-тестирования Международного союза велосипедистов (UCI). Об этом свидетельствуют материалы UCI, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В регистрируемый пул тестирования UCI продолжают входить 12 россиян. Кроме Бурлаковой, в этот список входят бронзовая медалистка ЧМ-2025 Алина Лысенко, участники Олимпиады-2024 Тамара Дронова и Глеб Сырица, отказавшийся от выступления на Играх в Париже Александр Власов, Артем Ныч, Роман Ермаков, Лев Гонов, Тимофей Иванов, Никита Калачник, Илья Савекин и Валерия Валгонен.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в регистрируемый пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до двух лет.

Бурлаковой 25 лет, в октябре на мировом первенстве в Чили она заняла второе место в гите на дистанции 1 000 метров. В феврале на чемпионате Европы в Бельгии эта спортсменка выиграла золото в личном спринте. Осенью 2024 года она стала первой на чемпионате мира в Дании в гите на дистанции 500 метров.