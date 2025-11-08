В "Шанхае" считают, что КХЛ создает прецедент заявлением о недопуске фанатов

Ранее в пресс-службе КХЛ сообщили, что некоторые болельщики "Шанхай Дрэгонс" перед матчем против СКА столкнулись с проблемами при входе на арену из-за атрибутики, содержащей иероглифы

Вратарь "Шанхай Дрэгонс" Андрей Кареев © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 8 ноября. В китайском клубе "Шанхай Дрэгонс" считают, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заявлением о недопуске некоторых болельщиков команды на матч с петербургским СКА создает опасный прецедент. Об этом сообщила пресс-служба "Шанхай Дрэгонс".

Встреча между командами прошла 6 ноября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в овертайме в пользу СКА. В пресс-службе КХЛ в пятницу сообщили, что некоторые болельщики "Шанхай Дрэгонс" столкнулись с проблемами при входе на арену из-за атрибутики, содержащей иероглифы.

"Лига попросила предоставить необходимые документы, подтверждающие значение надписей на китайском языке. После предоставления документов представителям КХЛ удалось разрешить данный инцидент со службой безопасности СКА и Ледового дворца. Однако на следующий день мы были крайне удивлены выпущенному лигой заявлению, в котором позиция службы безопасности СКА и Ледового дворца была, по сути, поддержана. Это не первый выездной матч "Шанхай Дрэгонс" в текущем сезоне, до данного инцидента наши болельщики нигде не сталкивались с подобными требованиями и проблемами при проходе на арену", - говорится в заявлении пресс-службы китайского клуба.

"Вдвойне странно видеть такое отношение к нашему клубу, учитывая его международный статус, а также позицию КХЛ, которая всегда подчеркивала свою открытость и уважение к иностранным членам лиги. Данным заявлением КХЛ создает опасный прецедент, пользуясь которым, любой клуб теперь может не допускать болельщиков гостей на свои арены, ссылаясь на отсутствие сведений об официальной сертификации имеющейся у болельщиков атрибутики, а также отсутствие нотариально заверенного перевода надписей, расположенных на этой атрибутике. Более того, изучив дополнительно действующий регламент КХЛ, мы пришли к выводу, что требований к переводу официальной атрибутики там нет, данный пункт относится только к средствам поддержки. Соответственно, меры к болельщикам "Шанхай Дрэгонс" были применены неправомерно", - добавили в пресс-службе.

В "Шанхае" считают, что пункты регламента, на которые ссылается КХЛ, нуждаются в доработке. Отмечается, что такое обращение со стороны клуба в ближайшее время будет отправлено в КХЛ.

В сезоне-2025/26 "Шанхай Дрэгонс" проводит домашние матчи в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене". Ранее клуб базировался в городе Мытищи. СКА играет в Ледовом дворце.