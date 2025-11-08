Футболиста "Престона" дисквалифицировали на 9 матчей за проявление расизма

Санкции применены к форварду Милутину Осмаичу

Милутин Осмаич © AP Photo/ Risto Bozovic

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Черногорский нападающий английского футбольного клуба "Престон" Милутин Осмаич дисквалифицирован на девять матчей за оскорбление соперника на расовой почве. Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

Он был признан виновным в расистских оскорблениях в адрес полузащитника сборной Туниса и "Бернли" Ханнибаля Межбри во время матча национального первенства в феврале 2025 года. Также Осмаич оштрафован на 21 тыс. фунтов стерлингов.

"Мы крайне разочарованы решением о наложении санкций в отношении Осмаича, - говорится в заявлении "Престона". - Мы отмечаем, что результат был определен на основе "баланса вероятностей", а не "вне разумных сомнений". Мы также отмечаем, что футбольная ассоциация определила, что это решение не содержит моральной оценки, не было преднамеренным и не содержит каких-либо комментариев относительно его характера в целом. Мы по-прежнему оказываем полную поддержку нашему игроку".

Осмаичу 26 лет. Он выступает за "Престон" с сентября 2023 года. В 2024 году игрока дисквалифицировали на восемь матчей за укус соперника в шею.

"Престон" занимает 4-е место в турнирной таблице Чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии. На счету команды 25 очков по итогам 14 туров.