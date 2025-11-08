Россиянин Чибриков сломал зуб лучшему бомбардиру сезона НХЛ

Российскому форварду выписали двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Виннипега" Никита Чибриков © Ezra Shaw/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Виннипега" Никита Чибриков сломал зуб лучшему бомбардиру сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Маклину Селебрини, выступающему за "Сан-Хосе", в гостевом матче регулярного чемпионата.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Сан-Хосе". Чибриков получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой в первом периоде. При счете 0:0 россиянин попал клюшкой по лицу Селебрини, сломав тому зуб.

Селебрини в этой встрече забросил шайбу и сделал результативный пас, благодаря чему стал единоличным лидером списка лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. На счету канадского нападающего 23 очка (9 голов + 14 передач). Он обошел канадского форварда "Чикаго" Коннора Бедарда (8+14) и российского нападающего "Миннесоты" Кирилла Капризова (9+12).

Чибрикову 22 года, он был выбран "Виннипегом" на драфте НХЛ под общим 50-м номером в 2021 году. До переезда в Канаду россиянин играл за московский "Спартак", куда перешел в результате обмена из петербургского СКА летом 2022 года. Чибриков был капитаном юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет), которая завоевала серебряные медали чемпионата мира 2021 года.