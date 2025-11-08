ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортНХЛ

Россиянин Чибриков сломал зуб лучшему бомбардиру сезона НХЛ

Российскому форварду выписали двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой
Редакция сайта ТАСС
09:59

Форвард "Виннипега" Никита Чибриков

© Ezra Shaw/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Виннипега" Никита Чибриков сломал зуб лучшему бомбардиру сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Маклину Селебрини, выступающему за "Сан-Хосе", в гостевом матче регулярного чемпионата.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Сан-Хосе". Чибриков получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой в первом периоде. При счете 0:0 россиянин попал клюшкой по лицу Селебрини, сломав тому зуб.

Селебрини в этой встрече забросил шайбу и сделал результативный пас, благодаря чему стал единоличным лидером списка лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. На счету канадского нападающего 23 очка (9 голов + 14 передач). Он обошел канадского форварда "Чикаго" Коннора Бедарда (8+14) и российского нападающего "Миннесоты" Кирилла Капризова (9+12).

Чибрикову 22 года, он был выбран "Виннипегом" на драфте НХЛ под общим 50-м номером в 2021 году. До переезда в Канаду россиянин играл за московский "Спартак", куда перешел в результате обмена из петербургского СКА летом 2022 года. Чибриков был капитаном юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет), которая завоевала серебряные медали чемпионата мира 2021 года. 

НХЛ