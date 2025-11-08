Россиянин Аристархов завоевал бронзу на ЧМ по пулевой стрельбе

Российский стрелок впервые с 2018 года завоевал награду на чемпионате мира

Редакция сайта ТАСС

Антон Аристархов © Станислав Красильников/ ТАСС

КАИР, 8 ноября. /ТАСС/. Россиянин Антон Аристархов завоевал бронзовую награду в стрельбе из пистолета с 50 метров на чемпионате мира по пулевой стрельбе. Соревнования проходят в Каире.

Аристархов набрал 556 очков. Победителем стал представитель Индии Равиндел Сингх (569 очков), серебряную медаль выиграл Ким Чон Ён из Южной Кореи (556).

Аристархову 26 лет. В 2018 году он завоевал бронзовую награду мирового первенства в командных соревнованиях. На счету россиянина семь золотых медалей чемпионатов Европы.

Турнир в Каире завершится 18 ноября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Последний раз российские стрелки участвовали в чемпионате мира в 2018 году в южнокорейском Чханвоне, где заняли второе место в общекомандном зачете.