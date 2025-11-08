Хуснутдинова не планирует делать четверной на этапе Гран-при в Казани

Фигуристка призналась, что пока нестабильно выполняет прыжок

Редакция сайта ТАСС

Дина Хуснутдинова © Софья Сандурская/ ТАСС

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Дина Хуснутдинова, лидирующая на этапе Гран-при в Казани после короткой программы, не планирует вставлять в произвольную четверной тулуп. Об этом она рассказала журналистам после выступления.

Хуснутдинова набрала с Софьей Муравьевой по 72,60 балла, опередив соперницу благодаря более высокой оценке за технику. Третье место занимает Дарья Садкова (72,45).

"Я после Магнитогорска пробовала накатывать и с ним (с четверным тулупом - прим. ТАСС), но пока сюда приехала без него, - рассказала Хуснутдинова. - Будем переделывать чуть-чуть заходы под него, там есть еще работа, чтобы докатать его до стабильности".

Также фигуристка отметила, что ей нужно работать над подачей программы. "Я знаю, что мне нужно работать над второй оценкой, потому что девочки катаются уже не первый сезон, и у них мастерство катания на высшем уровне. Буду стремиться к их показателям", - отметила фигуристка.

Произвольную программу фигуристки представят 9 ноября.