Фигуристка Хуснутдинова считает эталонным тройной аксель Косторной

Спортсменка заняла первое место на этапе Гран-при России в Казани

Дина Хуснутдинова © Софья Сандурская/ ТАСС

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Дина Хуснутдинова считает эталонным тройной аксель, который исполняла в женском одиночном катании Алена Косторная. Об этом фигуристка, исполняющая этот элемент, рассказала журналистам после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани.

Спортсменка в короткой программе набрала 72,60 балла и занимает первое место.

"Мне нравится исполнение всех девочек, которые прыгают элементы ультра-си, потому что это огромная сложность, работа, конечно же. Я слежу за Эмбер Гленн, ее тройной аксель очень классный. А до этого, когда каталась Алена Косторная, у нее тройной аксель был эталонный и мне очень-очень нравился. У мальчиков у всех он по-своему хорош. Лучший, наверное, у Ильи Малинина и у Владислава Дикиджи".

Произвольную программы фигуристки покажут 9 ноября.