СКА объявил о переходе бывшего одноклубника Овечкина француза Дюбе

В сезоне-2023/24 Дюбе выступал за "Вашингтон"

Редакция сайта ТАСС

Пьеррик Дюбе ("Трактор") © Арина Антонова/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Канадский хоккеист Пьеррик Дюбе перешел в петербургский СКА в результате обмена из челябинского "Трактора". Об этом сообщила пресс-служба СКА.

В обратном направлении проследовал 23-летний защитник россиянин Никита Смирнов.

Дюбе 24 года. В "Трактор" он перешел в июле, подписав контракт на один сезон. За команду нападающий провел 21 матч, набрав 14 очков (7 голов + 7 результативных передач).

В сезоне-2023/24 Дюбе выступал за "Вашингтон", сыграв три встречи в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и не отметившись результативными действиями. За столичный клуб выступает лучший бомбардир регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин.

"Трактор" занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 27 очками в 24 матчах. СКА располагается на 9-й позиции Западной конференции, набрав 22 очка по итогам 22 игр.