Садкова рассказала, что первый день Гран-при в Казани прошел позитивно

Фигуристка занимает третье место после короткой программы

Редакция сайта ТАСС

Дарья Садкова © Петр Ковалев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Дарья Садкова провела первый день на этапе Гран-при России в Казани на полном позитиве, улыбаясь с утренней тренировки до конца выступления. Об этом она рассказала журналистам после короткой программы.

Садкова идет третьей после короткой программы. Первое место занимает Дина Хуснутдинова, второе - Софья Муравьева.

"Выступлением я сегодня довольна. Могу отметить, что совсем не волновалась, что для меня несвойственно обычно. Уже на тренировке с самого утра у меня не сходила с лица улыбка - постоянно улыбалась, и во время шестиминутки (перед прокатом - прим. ТАСС) тоже улыбалась, сохраняла определенный позитив и старалась не обращать внимания на резко всплывающие негативные мысли, которые у меня появлялись в голове", - сказала Садкова.

Фигуристка не исполняла в Казани тройной аксель, который готовит к стартам. "Посмотрим дальше, в течение сезона, может, получится его поставить. Я работаю над ним и надеюсь, что получится его показать на соревнованиях в этом сезоне, потому что это моя цель", - отметила она.

Садкова рассказала, что ей особенно приятно выступать в Казани: "В Казани всегда очень тепло встречают, я люблю здесь выступать. Совсем недалеко мой родной город Йошкар-Ола, и даже некоторые люди приезжают оттуда, чтобы посмотреть на соревнования и поболеть. Мне это очень приятно, конечно же".

С произвольной программой фигуристки выступят 9 ноября.