Муравьева рассказала, что мама пошила ей новое платье для программы "Кармен"

Фигуристка в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани заняла второе место

Редакция сайта ТАСС

Софья Муравьева © Петр Ковалев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Мама фигуристки Софьи Муравьевой пошила ей новое платье для короткой программы "Кармен", которую спортсменка продемонстрировала в субботу на этапе Гран-при России в Казани. Об этом Муравьева рассказала журналистам после выступления.

Муравьева после короткой программы занимает второе место, лидирует Дина Хуснутдинова.

"Буквально за неделю [до старта] это платье было готово, выходила два раза в нем - оно достаточно необычное в своем исполнении. Надо было привыкнуть к нему, проверить, все ли хорошо. Это решила моя мама, и это была ее идея. До этого было еще два варианта, которые не сработали. Мне кажется, вот это уже самый хороший вариант из тех, которые были", - рассказала Муравьева.

На вопрос о смелости наряда фигуристка ответила: "Я же не просто в Питер переехала, а перешла в группу Алексея Николаевича [Мишина]. Надеюсь, лучше стану".

Комментируя выступление, Муравьева отметила: "Я довольна на 99,9%. Учитывая, как я прокатала на тренировке сегодня, я довольна. Тройной аксель? Работа над ним идет, пока больше ничего не скажу".

Произвольную программы фигуристки покажут 9 ноября.