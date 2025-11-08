В "Акроне" надеются на возвращение Дзюбы к тренировкам во время паузы

Травма нападающего носит воспалительный характер

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. У нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы небольшое повреждение задней поверхности бедра, травма носит воспалительный характер, и в клубе надеются, что он приступит к тренировкам во время паузы на матчи сборных. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Акрона" Заур Тедеев.

Дзюба пропустил два последних матча из-за повреждения.

"Его помощь в команде всегда ощущается, он с нами, истинный лидер, может меня заменить за счет мотивационных моментов. У него все хорошо, нет серьезных повреждений, воспалительный процесс в задней поверхности бедра, нужно ему дать паузу. Надеюсь, что в ближайшее время в паузу на матчи сборных начнет тренироваться и будет готовиться к следующему матчу", - сказал Тедеев.

В субботу "Акрон" на выезде победил московское "Динамо" со счетом 2:1 в игре 15-го тура Мир - Российской-премьер-лиги (РПЛ).

"Рад, что победили, хорошо вели единоборства, борьбу, защитники в большинстве своем справились. Сегодня футболисты почти все выполнили, что мы хотели. Благодарен каждому футболисту и нашим болельщицам, матч держал в напряжении до конца, даже при 2:0", - добавил Тедеев.

На счету нападающего 4 забитых мяча и 2 голевые передачи в 13 матчах чемпионата России в нынешнем сезоне.