Карпин пообещал, что "Динамо" не вылетит в Первую лигу

Московская команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" с таким составом не вылетит в Первую лигу. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Валерий Карпин.

"Динамо" не побеждает в чемпионате страны на протяжении пяти матчей. Бело-голубые занимают в таблице девятое место с 17 очками.

"Результат, мягко говоря, неудовлетворительный за первый круг с точки зрения игры. Что касается игры, понятно, что сегодня не лучший матч. В обороне в первом тайме не было моментов, во втором тайме вместо внимательной игры опять не сыграли, сами ошибки создаем, голы пропускаем смешные. Первый круг был такой, как сегодняшняя игра. Я бы поставил двойку за первый круг, или единицу, или ноль, как хотите", - сказал Карпин.

"100 процентов, это "Динамо" не вылетит. С такими футболистами и игроками. Даже 200 процентов", - добавил тренер бело-голубых.