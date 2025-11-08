Карпин пообещал, что "Динамо" не вылетит в Первую лигу
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" с таким составом не вылетит в Первую лигу. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Валерий Карпин.
"Динамо" не побеждает в чемпионате страны на протяжении пяти матчей. Бело-голубые занимают в таблице девятое место с 17 очками.
"Результат, мягко говоря, неудовлетворительный за первый круг с точки зрения игры. Что касается игры, понятно, что сегодня не лучший матч. В обороне в первом тайме не было моментов, во втором тайме вместо внимательной игры опять не сыграли, сами ошибки создаем, голы пропускаем смешные. Первый круг был такой, как сегодняшняя игра. Я бы поставил двойку за первый круг, или единицу, или ноль, как хотите", - сказал Карпин.
"100 процентов, это "Динамо" не вылетит. С такими футболистами и игроками. Даже 200 процентов", - добавил тренер бело-голубых.