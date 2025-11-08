Муравьева рассказала, что Туктамышева заряжает ее своим спокойствием

Фигуристка перед нынешним сезоном переехала в Санкт-Петербурге и тренируется в группе Алексея Мишина

Редакция сайта ТАСС

Софья Муравьева © Донат Сорокин/ ТАСС

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, ставшая одним из тренеров фигуристки Софьи Муравьевой, заряжает спортсменку своим спокойствием. Об этом Муравьева рассказала журналистам.

К нынешнему сезону Муравьева переехала в Санкт-Петербург, где тренируется в штабе Алексея Мишина. Туктамышева является ученицей Мишина и сейчас работает в его команде.

"Мне кажется, мы с ней меняемся, каждый человек меняется. Я взрослею, Лиза взрослеет в плане тренерства. И мне очень нравится с ней работать. У нас есть какой-то, мне кажется, коннект на ментальном, на подсознательном уровне. Она очень спокойный человек и прямо заряжает меня таким спокойствием. И мне это очень нравится", - рассказала Муравьева.