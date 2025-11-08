Дикиджи сообщил, что на него никак не влияет статус запасного на Олимпиаду

Основным на Олимпийские игры значится Петр Гуменник

Редакция сайта ТАСС

Владислав Дикиджи © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Статус запасного на Олимпийские игры в Италии никак не влияет на фигуриста Владислава Дикиджи. Об этом он рассказал журналистам на этапе Гран-при России в Казани.

Основным на Олимпиаду значится Петр Гуменник, который выиграл олимпийский квалификационный турнир в Пекине.

"Честно, нет. Никак не сказывается. Все то же самое, так же тренируюсь, так же выступаю", - сказал Дикиджи.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.