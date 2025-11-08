Норрис выиграл спринт на Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Второе место занял Кими Антонелли, третье - Джордж Расселл

Редакция сайта ТАСС

Ландо Норрис © Lars Baron/ Getty Images

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 ноября. /ТАСС/. Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем спринта на 21-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Бразилии. Соревнования проходят на автодроме "Интерлагос".

Второе место занял итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли. Третьим стал британец Джордж Расселл, также выступающий за "Мерседес".

Позднее в субботу пройдет квалификация к основной гонке. Главный заезд этапа пройдет 9 ноября и стартует в 20:00 мск.