ЦСКА обыграл махачкалинское "Динамо" и вышел на первое место в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев

Игроки ЦСКА © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 1:0 обыграл махачкалинское "Динамо" в гостевом матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол на 75-й минуте забил Кирилл Глебов.

ЦСКА не пропускает в РПЛ три матча подряд, ранее команда одержала победы над самарскими "Крыльями Советов" (1:0) и "Пари Нижний Новгород" (2:0). У "Динамо" одна победа в восьми последних матчах в чемпионате - в прошлом туре над "Крыльями Советов" (2:0).

ЦСКА вышел на 1-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 33 очка. На 1 очко меньше набрал "Краснодар", который свой матч 15-го тура проведет в воскресенье. "Динамо" располагается на 12-й строчке, набрав 14 очков.

В следующем туре, который пройдет после перерыва на матчи сборных, ЦСКА 22 ноября сыграет в гостях с московским "Спартаком", махачкалинская команда на следующий день на выезде встретится со столичным "Динамо".