Чесноков считает пару Кудерметовой и Мертенс лучшей в мире

Теннисистки стали победительницами Итогового турнира WTA

Редакция сайта ТАСС

Элизе Мертенс и Вероника Кудерметова © Matthew Stockman/ Getty Images

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Пара россиянки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элизы Мертенс является лучшей в современном теннисе. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В субботу Кудерметова вместе с Мертенс выиграла Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, в финале они победили венгерку Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани.

"Потрясающая победа, первый матч они обидно проиграли, но дальше играли очень хорошо, - сказал Чесноков. - У них просто золотой сезон в паре, были большие победы. На сегодняшний день они сильнейшая пара в мире. Они здорово друг друга дополняют, Мертенс хорошо играет сзади, Вероника здорово подает. У них великолепная сыгранность, они здорово чувствуют друг друга".

Кудерметовой 28 лет, она занимает 10-е место в парном рейтинге WTA. Спортсменка выиграла девять турниров под эгидой организации в паре. На турнирах Большого шлема вместе с Мертенс она побеждала на Уимблдоне (2025). В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.