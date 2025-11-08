Российские самбисты завоевали четыре золотые медали во второй день ЧМ

Победителями стали Артем Тадин, Сергей Кирюхин, Таисия Киреева и Анастасия Луканина

Редакция сайта ТАСС

Сергей Кирюхин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БИШКЕК, 8 ноября. /ТАСС/. Россияне завоевали четыре золотые медали во второй день чемпионата мира по самбо. Соревнования проходят в Бишкеке.

У мужчин золотые награды завоевали Артем Тадин (боевое самбо, до 98 кг) и Сергей Кирюхин (спортивное самбо, до 88 кг).

В женских соревнованиях победу одержали Таисия Киреева (спортивное самбо, до 72 кг) и Анастасия Луканина (спортивное самбо, до 54 кг).

В мужских соревнованиях среди слепых в классе SVI-1 серебряные медали завоевали Виктор Руденко (до 79 кг) и Павел Селиванов (98 кг).

Чемпионат мира проходит с 7 по 9 ноября. Россияне выступают на турнире под флагом Международной федерации самбо.