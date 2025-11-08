Мишина и Галлямов не ожидали лидерства после короткой программы на Гран-при

Соревнования проходят в Казани

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов не ожидали занять первое место после короткой программы пар на этапе Гран-при в Казани. Об этом они рассказали журналистам.

Вторыми перед произвольной программой идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третьими - Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.

"Я думаю, что этот прокат будет полезен тем, что у нас давно не было ошибок в короткой программе, и я на самом деле уже забыла, как готовиться к произвольной программе после не сильно удачной короткой, - рассказала Мишина. - Конечно, для меня было удивлением, что мы все равно стали первыми. Думала, что точно будем отставать на несколько баллов. Поэтому буду завтра начинать с чистого листа и надеюсь, что будет хороший прокат".

Галлямов отметил, что нужно было лучше подготовиться к тому, что хоккейная арена в Казани меньше площадок для фигурного катания. "Не все удалось, как хотели, но это урок, что нужно быть готовым к размеру площадки. Приходилось к этому готовиться еще с тренировочного процесса, когда мы сюда приехали, но к Омску (где пройдет заключительный этап российской серии Гран-при - прим. ТАСС) уже будем это иметь в виду", - сказал фигурист.

Он признался, что в Казани испытывает особые чувства: "Потрясающий город, вчера удалось прогуляться - посмотрели шикарные места Казани. Не перестаю восхищаться этим городом. Когда я пришел сюда, на арену, остался вайб 2010 года, когда я приехал сюда еще одиночником на мемориал Жука. Вроде 15 лет прошло, а ничего не поменялось, все примерно так же, все те же стены".

Произвольную программу фигуристы представят 9 ноября.