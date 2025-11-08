ЦСКА обыграл "Сибирь" и прервал серию из четырех поражений в КХЛ

Армейцы одержали победу со счетом 4:0

Редакция сайта ТАСС

Нападающие ЦСКА Дмитрий Бучельников, Николай Коваленко и Денис Зернов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Заброшенными шайбами в составе ЦСКА отметились Прохор Полтапов (7-я минута), Дмитрий Бучельников (20), Владислав Провольнев (27) и Даниэль Спронг (38).

ЦСКА прервал серию из четырех поражений в КХЛ, в предыдущий раз команда побеждала 26 октября в игре с хабаровским "Амуром" (2:1). "Сибирь" потерпела девятое поражение подряд в КХЛ, последнюю победу новосибирская команда одержала 14 октября над астанинским "Барысом" (4:3 Б).

Армейская команда располагается на 8-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка в 24 матчах. "Сибирь" набрала 17 очков в 23 играх и занимает последнее, 11-е место на Востоке. В следующем матче ЦСКА 10 ноября примет череповецкую "Северсталь", "Сибирь" в тот же день в гостях сыграет с московским "Спартаком".