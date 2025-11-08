Футболисты "Баварии" не смогли победить впервые в сезоне

В 10-м туре чемпионата Германии "Бавария" сыграла вничью с "Унионом"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Униона" Ильяс Анса и полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих © Maja Hitij/ Getty Images

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. "Бавария" в гостях со счетом 2:2 сыграла вничью с "Унионом" в матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в Берлине.

В составе "Униона" дубль оформил Данило Дуки (27-я, 82-я минуты). У "Баварии" отличились Луис Диас (38) и Гарри Кейн (90+3).

"Бавария" впервые в сезоне потеряла очки. До матча с "Унионом" мюнхенцы одержали 16 побед, включая игры в Суперкубке и Кубке Германии, чемпионате страны и Лиге чемпионов. Этот показатель - рекордный для клубов топ-5 лиг (Англии, Германии, Франции, Испании и Италии).

"Бавария" продолжает лидировать в чемпионате Германии с 28 очками. "Унион" занимает" 10-е место, у берлинского клуба 12 очков. В следующем туре "Бавария" 22 ноября дома сыграет с "Фрайбургом", "Унион" на следующий день" на выезде встретится с "Санкт-Паули".