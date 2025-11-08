Семь россиян вышли в финал турнира по рукопашному бою "Кубок Победы"

Турнир проходит в Москве

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Семь российских спортсменов вышли в финал международного турнира по армейскому рукопашному бою "Кубок Победы". Соревнования проходят в Москве.

В финалы соревнований пробились Эльдар Долозин (весовая категория до 60 кг), Джамал Салманов (до 65 кг), Имамшамиль Гусенов (до 70 кг), Расул Гаджимагомедов (до 75 кг), Эдуард Леонов (до 80 кг), Илья Кателевский (до 85 кг), Вадим Деньгин (до 200 кг). Финальные схватки пройдут 9 ноября.

Соревнования посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В них принимают участие спортсмены из более чем 20 стран.