Россиянка Бегим выиграла серебро ЧМ по прыжкам на батуте в двойном минитрампе

Чемпионкой мира стала испанка Мелания Родригес

МАДРИД, 8 ноября. /ТАСС/. Россиянка Галина Бегим выиграла серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в дисциплине "двойной минитрамп". Соревнования проходят в испанской Памплоне.

В решающем подходе Бегим набрала 26,400 балла. Первое место заняла испанка Мелания Родригес (26,700 балла). Третьей стала Кирсти Уэй из Великобритании (26,100).

Бегим 23 года, она является многократной чемпионкой России и победительницей чемпионата Европы 2021 года в двойном минитрампе.

Россияне выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе. Турнир в Памплоне завершится 9 ноября.