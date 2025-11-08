"Ростов" впервые за 6 лет обыграл "Сочи" в матче РПЛ

"Ростов" не мог победить "Сочи" в чемпионате страны на протяжении 9 матчей

СОЧИ, 8 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" со счетом 1:0 обыграл "Сочи" в гостевом матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол забил Кирилл Щетинин (40-я минута).

Ростовчане впервые за 6 лет обыграли сочинцев в матче чемпионата страны. "Ростов" не мог победить "Сочи" на протяжении 9 матчей (3 ничьи, 6 поражений). В последний раз до этого ростовчане обыграли сочинцев в октябре 2019 года (2:0).

У "Сочи" три поражения в четырех последних матчах в РПЛ, единственная победа была одержана над "Ахматом" (4:2). "Ростов" потерпел одно поражение в десяти последних матчах в чемпионате.

"Сочи" находится на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 8 очков после первого круга чемпионата. "Ростов" идет 9-м, у команды 18 очков. В следующем туре, который пройдет после перерыва на матчи сборных, "Сочи" 21 ноября сыграет в гостях против тольяттинского "Акрона", "Ростов" 23 ноября на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов".