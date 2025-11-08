Рыбакина впервые выиграла Итоговый турнир WTA

В финале представительница Казахстана обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко

Редакция сайта ТАСС

Елена Рыбакина © Katelyn Mulcahy/ Getty Images

ТАСС, 8 ноября. Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла белоруску Арину Соболенко в финальном матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Турнир прошел в Эр-Рияде.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:6 (7:0) в пользу Рыбакиной, которая впервые играла в финале Итогового турнира WTA. Соболенко во второй раз приняла участие в матче за трофей, в 2022 году белоруска уступила француженке Каролин Гарсии.

Рыбакиной 26 лет, она располагается на шестой позиции в мировом рейтинге. Теннисистка выиграла 11-й турнир WTA в одиночном разряде за карьеру и третий - в нынешнем сезоне. В 2022 году Рыбакина стала победительницей Уимблдона. До июня 2018 года теннисистка представляла Россию.

Соболенко 27 лет, с октября 2024 года она занимает первое место в рейтинге WTA. На счету спортсменки 21 победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала четыре раза: на Australian Open (2023, 2024) и на US Open (2024, 2025).

Итоговый турнир WTA проводится на покрытии "хард". Призовой фонд - $15,5 млн. В соревнованиях принимают участие восемь одиночниц и восемь пар, набравших наибольшее количество очков за сезон. В прошлом году победительницей Итогового турнира WTA в одиночном разряде стала американка Коко Гауфф.