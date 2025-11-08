Оже-Альяссим стал последним участником Итогового турнира ATP

Соревнования пройдут в Турине с 9 по 16 ноября

Феликс Оже-Альяссим © Julian Finney/ Getty Images

ТАСС, 8 ноября. Канадец Феликс Оже-Альяссим стал последним участником Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Оже-Альяссим отобрался на турнир благодаря поражению итальянца Лоренцо Музетти в финальном матче турнира в Афинах против серба Новака Джоковича. Также в Турине сыграют действующий победитель соревнования итальянец Янник Синнер, представитель Германии Александр Зверев, американец Бен Шелтон, Джокович, испанец Карлос Алькарас, американец Тейлор Фритц и австралиец Алекс де Минаур.

Итоговый турнир ATP пройдет с 9 по 16 ноября.