Норрис выиграл квалификацию на Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Второе место занял итальянец Кими Антонелли, третье - монегаск Шарль Леклер

Ландо Норрис © Mark Thompson/ Getty Images

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 ноября. /ТАСС/. Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем квалификации 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Бразилии. Соревнования проходят на автодроме "Интерлагос".

Второе место занял итальянец Кими Антонелли из "Мерседеса". Третьим стал монегаск Шарль Леклер, представляющий "Феррари".

Победитель последних четырех чемпионатов мира нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен не сумел выйти во вторую квалификацию. Нидерландец не преодолел первый квалификационный сегмент впервые с 2021 года, тогда он не сумел финишировать в квалификации Гран-при России в Сочи.

Гонка пройдет 9 ноября и стартует в 20:00 мск.