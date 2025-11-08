Россияне завоевали серебро ЧМ по прыжкам на батуте в индивидуальных прыжках

Чемпионами мира стали спортсмены из Белоруссии

МАДРИД, 8 ноября. /ТАСС/. Россияне Дмитрий Нартов, Максим Диденко, Кирилл Козлов и Данила Касимов завоевали серебряные медали чемпионата мира по прыжкам на батуте в индивидуальных прыжках. Соревнования проходят в испанской Памплоне.

Нартов за свое выступление получил 61,800 балла, Диденко - 59,930 балла, Козлов - 63,120 балла, Касимов был запасным. По итогам выступлений россияне получили 20 очков. Первое место заняли спортсмены из Белоруссии (21 очко), третьими стали португальцы (18 очков).

Ранее в субботу серебро выиграли Михаил Заломин и Галина Бегим (оба выступают в дисциплине "двойной минитрамп"), золото завоевала Арина Каляндра (акробатическая дорожка). Днем ранее российская команда стала третьей в двойном минитрампе.

Россияне и белорусы выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе. Турнир в Памплоне завершится 9 ноября.