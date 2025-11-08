Гонщика "Формулы-4" увезли на скорой помощи после аварии

Инцидент с участием Итана Нобелса произошел на трассе "Интерлагос" в Сан-Паулу

ТАСС, 8 ноября. Пилот команды Cavaleiro Sports Итан Нобелс на бразильской гонке "Формулы-4" попал в аварию и был увезен на скорой помощи. Об этом сообщил журналист Доменико Дзонно на своей странице в соцсети X.

Гонщик попал в аварию на трассе "Интерлагос" в Сан-Паулу на шестом повороте. Сообщается, что люди из обслуживающего персонала трассы прикрывали тело Нобелса.

В общем зачете среди пилотов Нобелс занимает шестое место.