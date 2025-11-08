Тренер батутистов считает противоречивым второй медальный день на ЧМ

Российские спортсмены в субботу завоевали одну золотую и три серебряные награды

Редакция сайта ТАСС

Анжела Бладцева © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Второй медальный день на чемпионате мира по прыжкам на батуте можно расценивать и как успешный, и как неудачный для российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер российской сборной Алексей Рыжков.

Во второй медальный день россияне завоевали одну золотую и три серебряные награды. Золото выиграла Арина Каляндра (акробатическая дорожка), серебро на счету Михаила Заломина и Галины Бегим (двойной минитрамп), а также у мужской команды в индивидуальных прыжках. Также российским спортсменам не удалось пробиться в финалы одиночных индивидуальных прыжков на батуте, женская команда в индивидуальных прыжках стала пятой.

"День в какой-то степени успешный, в какой-то степени - нет. Немного, конечно, не получилось в индивидуальных прыжках, к большому сожалению, мы остались без представителей нашей страны в финалах. Конечно, сильно расстроился из-за выступлений женской команды в прыжках на батуте, потому что девочки попали в финал с первой позиции, потенциально могли выиграть этот чемпионат. Крайне неожиданной была золотая медаль от Арины Каляндры, представительницы Ставропольского края. Девчонка молодая, это ее первый чемпионат, мало того, что отобралась на него, так еще и достойно выступила, справившись с колоссальным нервом напряжения, которое было в финальной части турнира", - сказал Рыжков.

Ранее Заломин объявил о завершении спортивной карьеры после чемпионата. "Завоевав серебряную медаль, я думаю, Михаил поставил жирную точку в истории вообще прыжков на батуте в мире и в России. А так, день завершился для нас хорошей победной жирной точкой в качестве завоеванного серебра", - отметил тренер.

Чемпионат мира завершится 9 ноября. Россиянки Анжела Бладцева и София Аляева выступят в синхронном прыжке.