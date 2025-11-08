"Монако" разгромно проиграл "Лансу". Головин был заменен в перерыве

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Ланса"

Полузащитник "Монако" Александр Головин и вратарь "Ланса" Робен Риссер © REUTERS/ Manon Cruz

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. "Монако" дома со счетом 1:4 уступил "Лансу" в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве, не отметившись результативными действиями. В текущем сезоне россиянин провел девять матчей, в которых забил два гола.

Единственный мяч в составе "Монако" забил американский форвард Фалорин Балоган. На 37-й минуте он реализовал пенальти, а на 45-й минуте получил прямую красную карточку и был удален с поля.

"Ланс" благодаря победе поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата, команда набрала 25 очков. "Монако" занимает шестое место с 20 очками. В следующем туре "Ланс" 22 ноября примет "Страсбур", "Монако" в этот же день проведет выездной матч против "Ренна".