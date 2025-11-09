"Тампа" обыграла "Вашингтон" в матче НХЛ. Овечкин и Кучеров не набрали очков

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Тампы"

Редакция сайта ТАСС

Александр Овечкин © IMAGN IMAGES via Reuters Connect

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. "Тампа" со счетом 3:2 победила "Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эмиль Лиллеберг (7-я минута), Джейк Гюнцель (16) и Брэндон Хагель (49). У проигравших отличились Брэндон Дьюхейм (5) и Джон Карлсон (38). Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков из 30.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и форвард "Тампы" Никита Кучеров не набрали очков. В конце встречи Кучеров забил в пустые ворота, однако его гол был отменен из-за офсайда.

"Тампа" занимает 3-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 18 очков в 15 матчах. "Вашингтон" располагается на предпоследней, 7-й строчке Столичного дивизиона с 15 очками после 15 игр. В следующем матче "Тампа" в ночь на 13 ноября по московскому времени примет "Нью-Йорк Рейнджерс", "Вашингтон" днем ранее сыграет в гостях против "Каролины".