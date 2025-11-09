"Айлендерс" разгромили "Рейнджерс". Сорокин впервые в сезоне сыграл "на ноль"

Российский голкипер вышел на чистое второе место по количеству шатаутов в истории "Айлендерс"

Редакция сайта ТАСС

Илья Сорокин © AP Photo/ Angelina Katsanis

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:0 одержали разгромную победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голы забили Бо Хорват (11-я и 39-я минуты), Джонатан Друен (20), Жан-Габриэль Пажо (58) и Андерс Ли (60). Ворота команд защищали российские вратари Игорь Шестеркин ("Рейнджерс") и Илья Сорокин ("Айлендерс"), которые отразили 21 и 33 броска соответственно. Сорокин впервые в сезоне сыграл "на ноль" и был признан первой звездой встречи.

Для Сорокина это 23-й шатаут за время выступления в НХЛ. Он вышел на чистое второе место по этому показателю в составе "Айлендерс", опередив четырехкратного обладателя Кубка Стэнли канадца Билли Смита (22). Рекордсменом клуба является американец Гленн Реш (25), который вместе с командой выиграл Кубок Стэнли в 1980 году.

"Айлендерс" занимают 5-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 16 очками по итогам 15 встреч, "Рейнджерс" идут 6-ми, набрав 16 очков в 16 играх. В следующем матче "Айлендерс" в ночь на 11 ноября по московскому времени сыграют в гостях против "Нью-Джерси", "Рейнджерс" в этот же день примут "Нэшвилл".