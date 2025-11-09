Результативный пас Демидова помог "Монреалю" обыграть "Юту" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:2

Редакция сайта ТАСС

Иван Демидов (справа) © Minas Panagiotakis/ Getty Images

ОТТАВА, 9 ноября. /ТАСС/. "Монреаль" со счетом 6:2 победил "Юту" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оливер Капанен (15-я минута), Коул Кофилд (27, 54), Алекс Ньюхук (34), Ник Сузуки (59) и Кирби Дак (60). У проигравших отличились Кайлер Ямамото (4) и Лоусон Круз (27).

Результативный пас в эпизоде с первым голом на свой счет записал нападающий "Монреаля" Иван Демидов. На счету россиянина 13 очков (4 гола + 9 передач) в 15 матчах регулярного чемпионата.

"Монреаль" возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона, набрав 22 очка в 15 матчах. "Юта" занимает 4-е место в Центральном дивизионе с 18 очками после 15 игр. В следующем матче "Монреаль" в ночь на 12 ноября по московскому времени примет "Лос-Анджелес", "Юта" двумя днями ранее сыграет в гостях с "Оттавой".

В других матчах игрового дня "Даллас" в гостях победил "Нэшвилл" (5:4), "Сент-Луис" дома уступил "Сиэтлу" (3:4 ОТ), "Бостон" на чужом льду переиграл "Торонто" (5:3), "Каролина" дома справилась с "Баффало" (6:3). По ассисту сделали защитник Илья Любушкин ("Даллас"), а также нападающие Марат Хуснутдинов ("Бостон") и Павел Бучневич ("Сент-Луис"). Форвард "Каролины" Андрей Свечников набрал 2 очка (1+1), его партнер по команде Петр Кочетков совершил 19 сейвов из 22 возможных.