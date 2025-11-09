Тренер сборной считает, что стрелок Аристархов проявил характер на ЧМ

Россиянин выиграл бронзу в стрельбе из пистолета с 50 метров

КАИР, 9 ноября. /ТАСС/. Российский стрелок Антон Аристархов проявил характер на чемпионате мира по пулевой стрельбе. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России Наталья Кокорышкина.

"Чемпионат мира всегда важный этап для спортсмена, и замечательно, что Антон завоевал бронзу среди лучших стрелков мира. Всегда хочется большего, но это спорт, и стрельба на 50 метров самая сложная дисциплина у пистолетчиков. Антон молодчина, он вытащил себя, начало было сложным, и он показал характер", - сказала Кокорышкина.

"Наша основная цель на этом чемпионате мира показать, что мы есть. Мы готовимся, совершенствуем техническую готовность, набираемся опыта, используем разные тактики. Учимся быть увереннее и побеждать", - добавила собеседница агентства.

Турнир в Каире завершится 18 ноября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.