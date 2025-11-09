"Колорадо" со счетом 9:1 разгромил "Эдмонтон". Бардаков сделал две передачи

Российский нападающий проводит дебютный сезон в НХЛ

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. "Колорадо" со счетом 9:1 одержал победу над "Эдмонтоном" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей голы забили Кейл Макар (14-я и 15-я минуты), Гэвин Бриндли (23), Джек Друри (25, 55), Паркер Келли (30, 35) и Натан Маккиннон (41, 36). Единственную шайбу в ворота "Колорадо" забросил Коннор Макдэвид (32).

Российский нападающий "Колорадо" Захар Бардаков сделал два результативных паса. Всего на счету игрока, проводящего дебютный сезон в НХЛ, 1 гол и 3 передачи в 10 играх регулярного чемпионата.

"Колорадо" возглавляет Центральный дивизион с 23 очками после 15 матчей. "Эдмонтон" занимает 6-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, имея в активе 16 очков после 16 встреч. В следующем матче "Колорадо" в ночь на 10 ноября по московскому времени сыграет в гостях против "Ванкувера", "Эдмонтон" днем позднее примет "Коламбус".