Каляндра пока не осознала победу на ЧМ по прыжкам на батуте

Спортсменка стала победительницей турнира в дисциплине "акробатическая дорожка"

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Федерации гимнастики России/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россиянка Арина Каляндра пока не может осознать факт завоевания золотой медали на чемпионате мира по прыжкам на батуте. Комментарий спортсменки ТАСС предоставила пресс-служба Федерации гимнастики России.

8 ноября Каляндра стала победительницей турнира в дисциплине "акробатическая дорожка".

"Когда приземлилась [после выполнения комбинации], до конца не понимала, что это золото, - сказала Каляндра. - Потому что участница передо мной сделала такую же комбинацию, поэтому до конца не понимала, будет ли это золото или нет. Пока разницы особо не ощутила, только то, что подходят и поздравляют, а в целом пока не осознаю, что выиграла. Победу посвящаю всем тем, кто помог достичь мне такого результата, в частности, моему тренеру и моей маме".

Российские спортсмены в предыдущий раз выступали на чемпионате мира в 2021 году в Баку. Нынешнее мировое первенство проходит в Памплоне и завершится 9 ноября. На нем россияне выступают в нейтральном статусе.