Смагин считает, что Непомнящему нужно менять подход к шахматам

Ранее россиянин не смог выйти в третий круг Кубка мира

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россиянину Яну Непомнящему нужно менять подход к шахматам, если он хочет достичь больших вершин. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Ранее Непомнящий не смог выйти в третий круг Кубка мира по шахматам.

"Сложно сказать, как это поражение и пропуск турнира претендентов отразятся на Яне, потому что до этого два цикла ему не нужно было проходить туда отбор. Он отвык от тяжелых турниров с классическим контролем. Если он хочет достичь новых вершин, нужно менять подход к шахматам, идти на определенные жертвы и тяжело работать", - сказал Смагин.

"Но хочу отметить, что рано вылетел не только Ян. Напряжение настолько высокое, что ошибаются многие звезды высочайшего уровня. В том же втором круге американец Уэсли Со сдался в партии против малоизвестного литовского шахматиста, когда на доске была ничейная позиция. Кубок мира очень специфический турнир, удача тоже должна сопутствовать", - добавил собеседник агентства.

Кубок мира в Индии завершится 26 ноября. По итогам соревнований три лучших шахматиста получат право сыграть на турнире претендентов.