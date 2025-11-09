"Амур" прервал серию из шести поражений в матчах КХЛ с "Автомобилистом"

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:0

Хоккеисты "Амура" © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ХАБАРОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Хабаровский "Амур" со счетом 3:0 обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 100 зрителей.

Голы забили Александр Гальченюк - младший (23-я минута), Рауль Акмальдинов (34) и Илья Талалуев (58).

Главный тренер "Амура" Александр Гальченюк пропустил четвертый матч команды из-за инфекции. Его обязанности исполняет Александр Андриевский.

"Амур" прервал серию из шести поражений в противостоянии с "Автомобилистом". В последний раз хабаровский клуб смог победить соперника 9 ноября 2023 года, завершив встречу на своем льду со счетом 5:1.

"Автомобилист" занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 31 очко в 26 матчах. "Амур" располагается на 7-й позиции с 23 очками по итогам 24 игр. В следующем матче "Автомобилист" сыграет на выезде против "Адмирала" из Владивостока 11 ноября. "Амур" в этот же день примет челябинский "Трактор".

В другом матче игрового дня "Трактор" на выезде переиграл "Адмирал" (3:1).